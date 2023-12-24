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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB - GS derbi maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan derbi maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri 23 Aralık 2023 Cumartesi günü satışa sunuldu. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı bilet fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 00:32 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:32
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        Fenerbahçe - Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada biletler 23 Aralık 2023 Cumartesi günü satışa çıktı. Liderlik mücadelesi veren iki takım üç puan için sahaya çıkıyor. Peki, "Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Galatasaray’ı konuk ediyor.

        Fenerbahçe-Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.

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        FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS 1’den canlı olarak yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

        24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunuldu.

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        MAÇIN BİLET FİYATLARI

        Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

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        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

        Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

        Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL

        Misafir Tribünü: 1.430,00 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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