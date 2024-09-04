Fenerbah&ccedil;e Genel Sekreteri Burak Kızılhan, transfer konusunda a&ccedil;ıklamalar yaptı. İşte Burak Kızılhan ın s&ouml;zleri: Bug&uuml;n itibariyle, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, Futbol Takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle ger&ccedil;ekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol Takımımızın UEFA kadrosunu da t&uuml;m bu &ccedil;alışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz. Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Ligi nde ve S&uuml;per Lig de, Teknik Direkt&ouml;r&uuml;m&uuml;z Jose Mourinho nun &ouml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde, taraftarımızın eşsiz destekleri ile emin adımlarla hedeflerine y&uuml;r&uuml;yecek kimliğe sahiptir. Fenerbah&ccedil;e nin doğası ve hedefleri gereği transfer &ccedil;alışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir. Takımımızın hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi y&uuml;kseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz s&uuml;rmekle birlikte; Futbol Takımımızın kısa, orta vadeli yapılanması &ccedil;er&ccedil;evesinde potansiyeli olan gen&ccedil; oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum. B&uuml;y&uuml;k taraftarımızın her zaman olduğu gibi sonsuz destekleriyle Teknik Direkt&ouml;r&uuml;m&uuml;z Mourinho ve armamız i&ccedil;in m&uuml;cadele eden Futbol Takımımızın yanlarında olacağını biliyoruz.