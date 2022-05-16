Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

Kabul edelim ki dünya piyasasında bilinen biri. Onun isminin konuşulması önemli. İsmail hoca görevini yaptı, sonuna kadar ama bu nedenle kalsın demek de çok doğru değil, kalabilir de bu ayrı. Nasıl kalır, mali yapılar veya bazı parametreler de girerse devam edebilirsiniz. Jesus'u getireceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin çünkü hedefleri var.