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Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Spor yazarları, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

  • 01
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU

    Üst üste maçlar... Biri bitiyor biri başlıyor. Kalite yine yok. Heyecan eh işte!.. Her şey belli... İkincilik hikayesi var. Onda da Fenerbahçe futbolcular 'beraberlik bize yeter, ne olur ne olmaz' deyip sağlama oynuyor. Ama seyirci memnun olmuyor! Tabii burada da futbolcular haklı... Hücuma gidersin bir kontra yersin, yanarsın. Hedefe ulaşıyorsan skoru koruyacaksın.
  • 02
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    Bu sonuçtan sonra Fenerbahçe'nin de ikinciliği kesinleşti. Haftaya da 3 ve 4. belli olacak. Tuhaf bir ligi bitiriyoruz. Federasyonuyla, kulüp yöneticileriyle, teknik direktörleriyle, futbolcularıyla ve özelikle hakemleriyle... Maalesef ama maalesef seneye yine aynı aktörleri seyredeceksiniz. Bu seneden iyi olacağını zannetmiyorum. 
  • 03
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE

    Kim, Mert Hakan ve Crespo’yu arıyorlar. Bu oyuncuların ikameleri onların işlerini yapamadılar tam anlamıyla. Fenerbahçe’nin dün en büyük problemi bağlantı oyunuydu. Birinci-ikinci ve ikinci-üçüncü bölge geçişlerinde önceki haftalardaki kadar akışkan değillerdi. 
  • 04
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    Özellikle ilk 70 dakikada yavaşlardı. Ve tahmin edilebilir bir oyun oynadılar. Bu noktada hem Mert, hem de Crespo’nun eksikliklerini hissettiklerini düşünüyorum.
  • 05
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN

    Hani, “her eve lazım” denilen şeyler vardır ya… İsmail Kartal da onlardan biri! Her kulübe lazım bir İsmail Kartal. Fenerbahçe son düzlükte nal toplarken geldi. Ön gruptakilerin hepsini geçti, uzak ara olana yetişemedi, o kadar. Yeterli mesafe yoktu çünkü. 
  • 06
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    Şimdi şapkasını alıp giderek yolu açacağı günü sayıyor… Heves de düşüyor tabi. Kapalı gişe maçta Kadıköy’den gitti bile. Malatya’dan doğru evine! Arkasında aralık bir Şampiyonlar Ligi kapısı bıraktı. Olanca sessiz, sakin, çelebiliği ile. Neden?.. “Büyük projede ona yer yok”!.. Bu alemde kimi yol verilmiş hocalar tazminat için adliyeyi arşınlarken, kimi beceriksiz başkanlar Bizans oyunlarıyla koltukta oturmaya uğraşırken, ibretlik bir hikayedir Kartal’ınki.
  • 07
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR

    Fenerbahçe daha hakim oynamasına rağmen Karagümrük'ün de önemli atakları var. Hele son dakikalarda Pesiç kafayı iyi vursa Fenerbahçe dün gece kaybederdi. Sonuca baktığımızda F.Bahçe için ikincilik sadece bir maç kadar uzakta. 
  • 08
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    Halil Umut Meler genelde iyi ama bazen gereksiz kartlar gösteriyor. Mesela son dakikada Osayi'ye gösterdiği gibi. Kesin yanlış... Yine ikinci yarıda İrfan Can'a bir faul var, itiraz etti diye sarı kart çıkardı. Ama yine de Türkiye'nin en kalburüstü hakemlerinden biri. 
  • 09
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ

    İsmail Kartal'ın kısıtlı hamle şansı vardı. 75. dakikada Valencia ile taktik, Sosa ile de mecburi değişiklikler yaptı. Sürekli rakip savunmada gedik aradılar, hemen hepsinde bunu bekleyen, önlemini almış bir defans gördüler. 
  • 10
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    50 bin seyirci, dişe diş, son ana kadar heyecanını eksiltmeyen 90 dakika seyrettiler. Haftanın belki de en şanslılarıydı. Sezon bitiyor ama Fenerbahçe tribünleri "yeniden" hırsına kavuştu. 
  • 11
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL

    F.Bahçe'nin dün çok etkili olamamasının tabii ki önemli bir nedeni vardı. Takımın temel direği Crespo'ya bir de fiziki açıdan iyi olan Mert Hakan'ın yokluğu eklenince son haftalardaki alışılmış orta saha dinamizmi doğal olarak kayboldu. 
  • 12
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    60 dakika Emre Mor ile Ferdi'nin aynı kulvardaki mücadelesini keyifle izledim. Emre Mor, büyük yeteneklerine ihanet eden bir genç. Ama galiba Volkan Demirel ona biraz iyi geldi.
  • 13
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    ENGİN VEREL

    Oyunun son bölümünde iki taraf da uzaktan şutlarla golü aradı ama bulamadı. Sonuç olarak kazanan çıkmadı. Yine de Türk futbolu adına güzel görüntüler vardı.
  • 14
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    Fenerbahçe'den çıkan İsmail Kartal ve Volkan Demirel'in başarısı beni mutlu etti. İsmail Kartal içinse şunları söylemek istiyorum: "Alkışlarımla, güle güle İsmail. Tabii şimdilik."
  • 15
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    İLKER YAĞCIOĞLU

    Fenerbahçe ne zaman tempoyu artırsa pozisyonlar buldu. Şu bir gerçek ki orta sahada Crespo'nun yokluğu Fenerbahçe'yi olumsuz etkiliyor. Gustavo ile Zajc ikilisi özellikle hücumda bekleneni ortaya koyamıyorlar.
  • 16
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    Serdar Dursun ne kadar iyi niyetli olursa olsun Valencia'nın gerisinde bir oyuncu. İsmail hocanın Valencia'ya daha fazla süre vermesi gerekirdi. Sonuçta Fenerbahçe kazanamadı ama yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Bu da gecenin kârıydı.
  • 17
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    METİN TEKİN

    Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la en etkisiz oyununu izledik iç sahada özellikle. Bence ligin sonuna da geldikten sonra Fenerbahçe'nin ikinciliği vereceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğu ister tabii ki ama İsmail Kartal'la birlikte ikincilikte kalmayı sevdi Fenerbahçe. Bu noktaya da bu takımı İsmail Kartal getirdi. 
  • 18
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    Kabul edelim ki dünya piyasasında bilinen biri. Onun isminin konuşulması önemli. İsmail hoca görevini yaptı, sonuna kadar ama bu nedenle kalsın demek de çok doğru değil, kalabilir de bu ayrı. Nasıl kalır, mali yapılar veya bazı parametreler de girerse devam edebilirsiniz. Jesus'u getireceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin çünkü hedefleri var.
  • 19
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    SERDAR ALİ ÇELİKLER

    Fenerbahçe açısından kaybedilmiş 2 puan gibi gözükse de İsmail Kartal son tahlilde gemiyi limana yanaştırdı. Son hafta küme düşmüş Malatya'dan 1 puan alınması halinde 2. bitiriliyor. Kendisi son derece iyi bir dönem geçirmiştir. Başarılı olmuştur. Yollar ayrılırsa da güzel bir teşekkürü sonuna kadar hak etmiştir.
  • 20
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

    Son 2 dakikadaki ıslıklamayı hiç sevmedim. Taraftarı anlıyorum ama bu kadar tepkisellik artık saçma. Seneye bir sürü puan kaybı-kötü oyun-kötü skor olacak. Taraftar yönetimden haklı olarak bir sürü olumlu şey bekliyor. Ama Fenerbahçe taraftarı da artık kaseti biraz değiştirmeli. Seneye onlara da çok iş düşecek. Milattan önceden kalmış tezahüratların yerine yeni besteler lazım. Ama en başta yeni bir bakış açısına da ihtiyaç var.
  • 21
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları
  • 22
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları
  • 23
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları
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    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları
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    Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

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