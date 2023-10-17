Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Kulübü ile DSV Global arasında sponsorluk anlaşması imzalandı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Kulübü ile DSV Global arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

        Fenerbahçe Kulübü ile taşımacılık ve lojistik firması DSV Global arasında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı için forma şort sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye yeni sponsor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, DSV Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ozan Önder, DSV Türkiye Marmara Bölgesi Direktörü Dilşat Yumurtacı Önder ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımının oyuncuları Selin Rachel Gül ve İdil Saçalır hazır bulundu.

        İmza töreninde konuşan Burak Çağlan Kızılhan, "Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en büyüğü olup EuroLeague Kupası'nı ülkemize getiren Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, bu sezona da başlarken FIBA Süper Kupayı ülkemize getirten tek takım oldu. Bu sebeple bizlere yaşattıkları bu gururdan dolayı takımımızı yürekten kutluyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, her branşımızda olduğu gibi, kadın basketbolda da lokomotif olarak öncü ve örnek olmaya devam ediyoruz. DSV Global - Lojistik ve Taşımacılık Ailesi’'ne 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' Fenerbahçemize verdikleri destek için teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu sezona da mükemmel bir başlangıç yapan basketbol takımımızla kazanacağımız kupaları, şampiyonlukları ve nice başarıları hep birlikte kutlamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Mustafa Kemal Danabaş, sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu anlaşma, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın daha da yükseğe taşınmasına katkıda bulunacak ve taraftarlarımız ile sporseverlere büyük bir heyecan sunacaktır. Bu sadece bir iş birliği değil, aynı zamanda bir vizyonun parçasıdır. DSV Global ile birlikte, Türk kadın basketbolunu daha da parlak bir geleceğe taşımak için birlikte çalışacak ve tüm başarılarımızı paylaşacak bir iş ortağına sahip olduğumuz için gururluyuz." şeklinde konuştu.

        DSV Türkiye Üst Yöneticisi Ozan Önder de bu anlaşmanın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

        "Cumhuriyetimizin 100. yılında elde etmiş olduğumuz spor alanındaki başarılarla bayrağımız göklerde dalgalandıkça içimizde gençlerimiz için umut fidanları her geçen gün daha da yeşermektedir. Bu dönemde sporu yaşatan, sporla yaşayan ve yücelten tüm gençlerimizi bir de buradan canı gönülden tebrik ediyor ve onlarla ne kadar gurur duysak azdır diyorum. Aydınlık Türkiye’nin aydınlık gençlerine spor, kültür, sanat, eğitim ve bilim alanlarında her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bunun farkındayız ve farkındalık yaratmak için DSV olarak her zaman gençlerimize destek vermeye, gerekli özeni göstermeye, aydınlık bir gelecek için tüm gençlerimizin yürüttüğü yolu aydınlatmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın şampiyonluklarının bol olmasını dileyerek şimdiden kazanacakları tüm maçlar için kendilerini tebrik ediyorum."

        Sponsorluk anlaşması atılan imzalar ve karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"