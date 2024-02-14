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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe, Kupa Voley’de yarı finale yükseldi - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe, Kupa Voley’de yarı finale yükseldi

        Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı kupada Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 17:40 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:40
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        Fenerbahçe, Kupa Voley'de yarı finalde!
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        AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyesi’ni 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Salon: TVF Burhan Felek

        Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun

        Fenerbahçe: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Bojana Drca, Arena Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Magdalena Stysiak, Gizem Örge (L)

        Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Merelin Nikolova, BingTong Shi, Karmen Aksoy, Simay Kurt (L), Işıl Öz (L)

        Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-22)

        Süre: 68 dakika (21, 20, 25)

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