Fenerbahçe, kupada Gaziantep FK deplasmanında!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak turnuvada yoluna devam etmek istiyor.
Giriş: 03.03.2026 - 10:13 Güncelleme:
1
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
2
Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.
3
Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.