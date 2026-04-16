Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor! Hedef 117 gün sonra liderlik...

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler mücadeleyi kazanması halinde ligde 117 gün sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

        Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        2

        Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.

        3

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

        4

        HEDEF 117 GÜN SONRA LİDERLİK

        Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla 117 gün sonra liderlik koltuğuna oturacak.

        5

        Sarı-lacivertliler son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından maç fazlası ve averajla liderliğe yükselmişti. 1 gün sonra eksik maçını oynayan ve kazanan Galatasaray, sarı-lacivertlilerden liderliği yeniden devralmıştı.

        6

        2 EKSİK

        Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

        7

        Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

        8

        DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
