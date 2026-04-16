Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor! Hedef 117 gün sonra liderlik...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler mücadeleyi kazanması halinde ligde 117 gün sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.
HEDEF 117 GÜN SONRA LİDERLİK
Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla 117 gün sonra liderlik koltuğuna oturacak.
Sarı-lacivertliler son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından maç fazlası ve averajla liderliğe yükselmişti. 1 gün sonra eksik maçını oynayan ve kazanan Galatasaray, sarı-lacivertlilerden liderliği yeniden devralmıştı.
2 EKSİK
Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.