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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Eda Erdem, kulübün altyapısındaki oyuncularla buluştu - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Eda Erdem, kulübün altyapısındaki oyuncularla buluştu

        Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe altyapısındaki voleybolcu ve futbolcularla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 18:37 Güncelleme: 29.01.2024 - 18:37
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        Eda Erdem, altyapıdaki gençlerle buluştu!
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        Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, kulübünün altyapısındaki voleybolcu ve futbolcularla bir araya geldi.

        Eda Erdem, Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatör Yardımcısı Ali Ekber Düzgün ile birlikte Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen söyleşide genç sporculara deneyimlerini aktardı.

        Genç sporcuların sorularını yanıtlayan Eda, onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

        Kulüp televizyonuna etkinliği değerlendiren Eda Erdem Dündar, şunları kaydetti:

        "Etkinlik gerçekten çok keyifliydi. Küçük yaş gruplarıyla bir arada olmak ve onların enerjisini hissetmek bana çok iyi geldi. Hem voleybolcularla hem de geleceğin futbolcu adaylarıyla bir arada olmak çok keyifliydi. Kendimi anlatmaya çalıştım. Kariyerimi, yaşadığım zorlukları, bugüne gelirken nelerle karşılaştığımı ve onların sorularını cevaplamaya çalıştım. Onlara ilham kaynağı olmaya çalıştım. Enerjileri bana çok iyi geldi."

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