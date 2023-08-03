Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi kim? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe'nin rakibi
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, dün akşam Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda karşılaştı. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibini 5-0 mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler, deplasmanda da 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Peki, Fenerbahçe bir üst tura yükselmesi halinde rakibi kim olacak?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Moldova ekibi Zimbru'yu 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükselen taraf oldu. İşte, kanaryanın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibine dair ayrıntılar...
KANARYA İKİ MAÇTA DA GOL YAĞDIRIP TURLADI!
UEFA Konferans Ligi'nde 5-0'ın rövanşında Moldova temsilcisi Zimbru'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atarken, diğer goller Batshuayi (2) ve İsmail Yüksek'ten geldi.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Zimbru'yu geçerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe, dün akşamki müacadele sonrası rakibini beklemeye başladı.
Kanarya FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) eşleşmesinden tur atlayan takımla 3. turda mücadele edecek.
İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona ermişti. Tur atlayan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos Perşembe akşamı 21:30'da oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN OLASI 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki ilk maçlarına 10 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmalarına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.
Sarı lacivertli ekibimiz bu turu da geçerse play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.