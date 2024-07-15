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        Fenerbahçe'nin sol kanadı Maximin'e emanet!

        Suudi ekibi ile uzun süredir görüşen Kanarya, tüm pürüzleri gidererek transferi bitirdi. Fransız yıldız, yeni sezonda kiralık olarak Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirecek. Arap basını, anlaşmada satın alma opsiyonu da olduğunu da yazdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:10
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        Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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        Sarı-Lacivertliler, uzun süredir kadroya katmak istediği Allan SaintMaximin transferinde mutlu sona ulaştı.

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        Suudi ekibi Al Ahli ile pazarlık yapan Kanarya, tüm konularda pürüzleri gidererek masadan mutlu kalktı.

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        Yönetim, Portekizli çalıştırıcı Mourinho'nun çok istediği oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.

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        Anlaşmada, bazı bonuslarla birlikte satın alma opsiyonunun da olduğu bildirildi.

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        Fransız oyuncunun SarıLacivertliler'e sıcak bakması da transferi kolaylaştıran etkenlerden biri oldu.

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        PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

        Arap basını da Maximin'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.

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        Haberlerde, "Suudi Arabistan Pro Lig Yönetimi, Allan Saint-Maximin'in ayrılığına onay verdi. Al Ahli ile Türk kulübü de anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.

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        Fransız sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Kariyerine ülkesinde ACBB altyapısında başlayan Maximin, St. Etienne'nin alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 5 milyon euro bedelle Monaco'ya gitti.

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        Sonrasında Hannover ve Bastia gibi kulüplere kiralanan yıldız kanat, 2017-18 sezonu başında 10 milyon euro bedelle Nice'e imza attı.

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        Fransa ekibinde geçirdiği bir sezonda 40 maça çıkarak 5 gol ve 9 asist yapan Maximin, sonraki yıl 18 milyon euroya Newcastle United'a transfer oldu.

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        İstikrarlı performansını burada da sürdüren yetenkli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında ise Al Ahli'nin yolunu tuttu. Suudi ekibi, Maximin için 27.20 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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        Pro Lig'de 31 müsabakada toplam 2 bin 426 dakika sahada kalan Maximin, 4 gol ve 10 asistle takımına katkı sağladı.

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        Avrupa'ya dönmek isteyen ve Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalini değerlendiren Maximin, İstanbul'a gelmeyi kabul etti.

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