Fenerbahçe'nin voleyboldaki sponsoru Medicana oldu

Ülker Stadı'nda yapılan imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, Medicana Sağlık Grubu CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Reha Özkaya, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, kadın takım kaptanı Eda Erdem ve erkek takım kaptanı Fabian Drzyzga katıldı.

Burak Kızılhan, sözlerine hafta sonunda vefat eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'a baş sağlığı dileyerek başladı.

ÖNEMLİ BİR SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPTIKLARINI AKTARAN KIZILHAN, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklıklarından bir tanesi. Bu iş birliğimiz, Fenerbahçe'miz ve Türk sporu için voleybola olan katkımızı daha da ileriye taşıyacak. Medicana ile yapmış olduğumuz bu anlaşma hedeflerimize ulaşmamızda büyük katkı sağlayacak. 2018'den bu yana isim sponsoru olarak çubukluyu gururla terletirken, kupaları kaldırırken iyi ve kötü günde her zaman yanımızda olan, 6 sene birlikte olduğumuz Opet'e de bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Geçen sezon erkek takımımızın sponsoru olan Parolapara'ya da sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum."

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Voleybolda büyük hedefler koyduklarını dile getiren Kızılhan, "Hem Türkiye hem Avrupa'da tüm kupalara talibiz. Medicana'nın bu değerli destekleriyle bu başarılara ulaşacağız. Kadın ve erkek toplam 7 şubemizde, şube başına forma üzeri mecra olarak baktığınız 40-50 arası iş ortaklığımız var. Sadece 2 tane boşta mecramız var. Önümüzdeki hafta onları da tamamlayacağız. Bu 7 branşımızda forma üzeri boş kalmayacak. Enteresan ve güzel şekilde sektörler de artıyor. Bunu başarıya borçluyuz, tüm şubelerimiz başarılı." ifadelerini kullandı.

VOLEYBOLDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ HULUSİ BELGÜ İSE ŞÖYLE KONUŞTU:

"Fenerbahçe olarak voleybol branşında yeni bir başarı hikayesini duyurmak üzere bir araya geldik. Medica'nın desteği, Fenerbahçe'nin amatörlere verdiği önemin bir göstergesi. Bu anlaşma, sporun her dalında en üst düzeyde yer alma hedefimizin bir parçasıdır. Bu iş birliği yalnızca Fenerbahçe'yi değil Türk voleybolunu da ileriye taşıyacaktır. Bu 2 ismin bir arada olması hedeflerimizi daha da büyütecektir. Avrupa ve Türkiye'deki tüm kupalara talibiz. Ciddi bir yapılanma içindeyiz. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu iddia ediyoruz. Futbolla ilgili bunu çok rahat şekilde söyleyemiyoruz ama tüm branşlarda iddiamıza hepiniz şahitsiniz. Bunda sponsorlarımızın amatörlere ve olimpik branşlara verdikleri destek önemli. Umarım birlikte büyük zaferlere ulaşırız."