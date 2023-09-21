Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı saaat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek. Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı. Gruptaki ilk maçını da kazanmak isteyen sarı-lacivertliler iyi bir başlangıç yapma peşinde. Peki Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.
Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder olacak.
Nordsjaelland'da ise Antman bu maçta forma giyemeyecek.
İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic
Osayi Samuel
Becao
Djiku
Oosterwolde
İsmail Yüksek
Fred
Ryan Kent
Mert Hakan
Joshua King