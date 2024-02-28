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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

        Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 22:36 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:36
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        Fenerbahçe Opet yarı finalde!
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        CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

        Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı konuk etti. İlk maçta rakibine 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta ise Stuttgart'ı 25-15, 25-15, 23-25, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Fenerbahçe yarı finalde ise Allianz Vero Volley- LKS Commercecon Lodz eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

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