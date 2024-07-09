Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas, Gizem Örge, Meliha Diken ve Aslı Kalaç'ın sözleşme uzattı
Fenerbahçe Opet, milli voleybolcular Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken'le yeni sözleşme imzaladı.
Giriş: 09.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:33
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 oyuncunun sözleşmesi yenilendi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken'in mukavelelerinin uzatıldığı belirtildi.
Vargas ile 3, Gizem ve Aslı ile 2'şer, Meliha'yla da 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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