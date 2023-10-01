Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
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