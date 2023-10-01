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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Rize maçı saat kaçta başlayacak? FB Rize maçı ne zaman? Fenerbahçe Çaykur Rizespor ilk 11'ler, eksikler ve cezalılar! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:25
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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        Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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        Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

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        MUHTEMEL 11

        Livakovic

        5

        Osayi

        6

        Becao

        7

        Djiku

        8

        Ferdi

        9

        İsmail

        10

        Fred

        11

        İrfan Can

        12

        Szymanski

        13

        Tadic

        14

        Dzeko

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