Fenerbahçe Rize maçı saat kaçta başlayacak? FB Rize maçı ne zaman? Fenerbahçe Çaykur Rizespor ilk 11'ler, eksikler ve cezalılar! - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe Rize maçı saat kaçta başlayacak? FB Rize maçı ne zaman? Fenerbahçe Çaykur Rizespor ilk 11'ler, eksikler ve cezalılar! - Fenerbahçe Haberleri

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Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.