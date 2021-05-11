Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI YAYIN! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 2

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Szalai, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia

YEDEKLER: Ertuğrul, Serdar, Mert, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Osayi, Thiam, Novak

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Ninga, Kayode

YEDEKLER: Muammer, Muhammed Can, Ziya, Kerem, Claudemir, Felix, Rybalka, Boyd, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı. Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Fenerbahçe; son iki maçını kazanarak, ikili averajda gerisinde olduğu Beşiktaş'ın 2 puandan fazlasını kaybetmesini bekleyecek.

7 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Serdar Aziz, sarı kart görmeleri halinde son hafta Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

30. RANDEVU

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Sivasspor 39 golle karşılık verdi. Ligde bu sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 14 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, 2'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 1 karşılaşma da berabere bitti. Kadıköy'de Sivasspor'a 34 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 14 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta konuk ekip 2-1 galip geldi. Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.