Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigSivassporFenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI YAYIN! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ABONE OL

Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Sivasspor karşısında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor...

Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI YAYIN! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 2

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Szalai, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia
YEDEKLER: Ertuğrul, Serdar, Mert, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Osayi, Thiam, Novak
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Ninga, Kayode
YEDEKLER: Muammer, Muhammed Can, Ziya, Kerem, Claudemir, Felix, Rybalka, Boyd, Kone
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı. Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Fenerbahçe; son iki maçını kazanarak, ikili averajda gerisinde olduğu Beşiktaş'ın 2 puandan fazlasını kaybetmesini bekleyecek.

7 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Serdar Aziz, sarı kart görmeleri halinde son hafta Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

30. RANDEVU

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Sivasspor 39 golle karşılık verdi. Ligde bu sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 14 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, 2'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 1 karşılaşma da berabere bitti. Kadıköy'de Sivasspor'a 34 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 14 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta konuk ekip 2-1 galip geldi. Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş - Fatih Karagümrük CANLI YAYIN! Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOLBeşiktaş'ın kadrosu açıklandı
Denizlispor - Galatasaray CANLI YAYIN! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
FUTBOLİşte 11'ler!
Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL10 kişiyle 1 puana razı!
Beşiktaş Fatih Karagümrük muhtemel 11'leri! Beşiktaş Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Spor Haberleri
FUTBOLSergen Yalçın kararını verdi!
Fenerbahçe Sivasspor maçı muhtemel 11'i belli oldu! Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOL11'ini belirledi!
Galatasaray Denizlispor maçı muhtemel 11'leri belli oldu1 Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda
FUTBOLİşte Terim'in 11'i
Şampiyonlar Ligi finali için belirsizlik sürüyor
FUTBOLFinal için belirsizlik sürüyor!
Burak Yılmaz, Ligue 1'de en iyi oyuncu ödülüne aday
FUTBOLEn iyi oyuncu ödülüne aday
Galatasaray baştan sona hücum edecek!
FUTBOLBaştan sona hücum!
Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS İlk 11'ler
FUTBOLDenizlispor Galatasaray maçı ne zaman?