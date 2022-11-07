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Fenerbahçe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Lider Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Sivasspor'u konuk edecek. Ligdeki son dört maçında fire vermeyen sarı-lacivertliler zorlu virajı da kayıpsız dönmek istiyor. 26 puanla zirvede bulunan Fenerbahçe'de bu maç öncesinde beş eksik bulunuyor. Ligde geride kalan süreçte sadece iki galibiyet alabilen Sivasspor ise çıkış yakalama peşinde. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri ve maça dair tüm detaylar

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  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    FENERBAHÇE'DE BEŞ EKSİK VAR

    Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemiyor.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    ROSSI, JESUS'A BAĞLI

    Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi'nin bu maçta durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig son maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Rossi'nin Demir Grup Sivasspor karşısındaki durumuna teknik direktör Jorge Jesus maç saatinde karar verecek.

     
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    FERDİ'YE KART UYARISI

    Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında kart görmesi durumunda Giresunspor müsabakasında yer alamayacak. Milli oyuncuya bu konuda uyarıların yapıldığı ve risk almaması da söylendi.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    MUHTEMEL 11

    Altay
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Ferdi
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Gustavo Henrique
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Szalai
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Alioski
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    İsmail Yüksek
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Crespo
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    İrfan Can
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Emre Mor
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Valencia
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    King

     
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    SİVASSPOR

    Ligde geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekipte, Fenerbahçe maçı öncesi Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Ali Şaşal
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Erdoğan Yeşilyurt
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Goutas

     
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Caner
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Ziya Erdal
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Hakan Arslan
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Ulvestad
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    N'Jie
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Saba
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Gradel
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi

    Yatabare

     

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