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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarı, Union Saint-Gilloise deplasmanında meşale şov yaptı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe taraftarı, Union Saint-Gilloise deplasmanında meşale şov yaptı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'ya konuk olurken müsabakanın hemen başında sahaya atılan meşaleler nedeniyle oyun durdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 00:29 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:29
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        UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe karşılaşmasında oyun henüz ilk dakikada durdu.

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        Sahaya atılan yanıcı maddelerin ardından Portekizli hakem Joao Pinheiro, oyunu durdurdu.

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        Stadyumda taraftarların sahaya yanıcı madde atmaması için uyarı yapıldı. Kısa bir beklemenin ardından oyun yeniden başladı.

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        16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Amoura kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Nilsson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

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        20. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder kale sahası önüne topu ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı kafayla müsait pozisyondaki Batshuayi'ye indirdi. Kale sahasının sağ çaprazındaki Batshuayi, düzelterek yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi.

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        36. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakip ceza sahasına gelerek yerden şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

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        44. dakikada topla rakip ceza sahası önüne gelen Szymanski'nin pasında topla buluşan Fred'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

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        Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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