Fenerbahçe tarihinin en erken golünü yedi! - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe tarihinin en erken golünü yedi! - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe tarihinin en erken golünü yedi! Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oldu. 25. saniyede kalesinde gol gören sarı-lacivertliler, lig tarihinin en erken golünü yedi.

Habertürk Giriş: 13.01.2025 - 20:57 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:57 facebook

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