Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den beklenmedik haber!
Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer hedefi olan Youssef En-Nesyri'de kritik saatler yaşanıyor. Roma'nın Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferinde öne geçtiği belirtildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Youssef En-Nesyri'de yeni bir gelişme yaşandı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Roma, Youssef En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçti.
Habere göre; Faslı golcü, İtalyan ekibinin teknik direktörü De Rossi ile telefonda uzun bir görüşme yaptı.
Bu görüşmenin ardından Roma'nın oyuncuya Fenerbahçe'den daha yakın olduğu yazıldı. Bununla birlikte Pazartesi günü yapılacak olan toplantının transfer için belirleyici olacağı aktarıldı.
FENERBAHÇE BEKLEMEDE
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için bir süredir temasta.
Sarı-lacivertliler, Faslı yıldıza teklifini sunup bekleyişe geçti.
Sevilla ile her konuda anlaşmaya varan ve oyuuncunun kararını bekleyen Fenerbahçe yönetimi, olumsuz bir durumda listesindeki alternatif isimlere yönelecek.
Geride bıraktığımız sezon Sevilla formasıyla toplam 41 maça çıkan En-Nesyri 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.