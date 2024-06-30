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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'ye İtalya'dan sürpriz golcü önerisi! - Son dakika FB transfer haberi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye İtalya'dan sürpriz golcü önerisi!

        Batshuayi'nin ayrılığı sonrası forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye İtalya'dan sürpriz bir isim önerildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:29
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        Edin Dzeko'nun takımdaki geleceğinin henüz netleşmemesi, Batshuayi'nin ise Galatasaray'la anlaşması sonrası Fenerbahçe'de forvet arayışları hızlandı.

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        Sarı-lacivertliler, 1 veya 2 golcü oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, İtalya'dan sürpriz bir öneri geldi.

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        İtalya'dan La Nazione gazetesinin haberine göre; kadrosuna Juventus'tan Moise Kean'i 12 milyon euro karşılığı katan Fiorentina, Angolalı golcüsü M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.

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        Nzola için İtalya'dan Cagliari ve Lecce'nin istekli olduğu ancak mali şartları karşılayacak tekliflerinin olmadığı ifade edildi.

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        Nzola'nın ise Fenerbahçe'ye önerildiği ve golcü arayan sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki forveti değerlendirebileceği belirtildi.

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        FIORENTINA, 12.6 MİLYON EURO ÖDEDİ

        2023 yazında 12.6 milyon euro bonservis karşılığı Spezia'dan Fiorentina'ya transfer olan Nzola, geçen sezon 47 resmi maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı.

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        Nzola, forvet mevkisinin dışında zaman zaman sol açık olarak da görev aldı.

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