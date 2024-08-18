Fenerbahçe yöneticisinden İzmir açıklaması

Süper Lig'in ikinci haftasında dün akşam oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe giden başkan Ali Koç'a Fatih Özkan adında bir şahıs saldırı düzenledi. Yaşanılan olayların ardından Fenerbahçe Yöneticisi Cenk Öztanık'tan bir açıklama geldi.

Cenk Öztanık, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaşanılan olayları iki başlıkta değerlendirmek gerekiyor; birincisi İzmir'e girişten itibaren emniyet tarafından taraftarımıza yapılan zulüm ve tüm telefonlara rağmen stadyuma alınmayan ve üzerine biber gazı sıkılarak her türlü mağduriyet yaşatılan taraftarımıza yardımcı olmak için ilk devre bittikten sonra oraya gitmek için protokol tribününden çıkış yapan başkanımıza arkadan yapılan müdahale sonrası bütün Göztepe camiasının ve oradaki emniyet güçlerinin yakinen tanıdığı futbol teröristinin elini kolunu sallayarak hiçbir işlem yapılmadan hayatına devam etmesi, ikincisi stadyuma girişte yaşatılan zorluktan protokol tribününde kırık koltuklarda Fenerbahçe yönetim kuruluna ayakta maç izletip ön tribünden ve yan localardan maçın ilk dakikasından itibaren küfür yememize hiçbir müdahalede bulunmayan ayrıca maç öncesi ve bitiminde taraftarımıza verilen yüksek sesle müziğe defalarca rica etmemize rağmen müdahale etmeyen Göztepe Kulübü'nün nezaket eksikliğinin takipçisi olacağız."