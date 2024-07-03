Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden 3 Temmuz ile alakalı açıklama yayımlandı. “3 Temmuz kumpasının 13. yılı: Suçlulardan tek tek hesap sorulana, maddi, manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemiz aynı ruh ve kararlılıkla devam edecektir” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Senaryosu FETÖ tarafından yazılan, devletimizin kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş karanlık bir yapı tarafından Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpasının üzerinden bugün tam 13 yıl geçti.

3 Temmuz 2011’de başlayan süreç; tüm camiamızın yan yana, omuz omuza ortaya koyduğu 10 yıllık mücadelenin ardından 20 Aralık 2021 tarihinde beraat kararlarının Yargıtay tarafından onanması ile sonuçlandı; vicdanlarda tertemiz olan Fenerbahçemizin haklılığı hukuken de kanıtlandı.