        Haberler Spor Basketbol FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası’nda Türkiye’nin maç takvimi belli oldu!

        FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın maç programı belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 14:18 Güncelleme:
        İşte Periler'in Dünya Kupası maç takvimi!

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda A Milli Takım'ın maç programı belli oldu.

        4-13 Eylül 2026 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de oynanacak organizasyonda Türkiye, C Grubu’nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.

        A Kadın Milli Takımı’nın C Grubu maç programı şöyle:

        4 Eylül Cuma

        18.30 (TSİ) Belçika – Türkiye

        6 Eylül Pazar

        12.30 (TSİ) Türkiye – Avustralya

        7 Eylül Pazartesi

        12.30 (TSİ) Porto Riko – Türkiye

        Turnuvada 16 takım, dörderli dört grupta mücadele edecek. Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren ekipler ise çeyrek finale kalabilmek için tek maç eleme usulüyle oynanacak eleme turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak.

        Eleme turunu geçen takımlar, çeyrek finalde grup liderleriyle karşılaşacak. Final aşamasında, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final tek maç eleme formatında oynanacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
