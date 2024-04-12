FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci olan Beşiktaş BOA İstanbul'a döndü

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş mücadelesinde İngiltere'nin London Lions ekibine yenilerek Avrupa İkincisi olan Beşiktaş BOA, İstanbul'a döndü.

Londra'dan kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı ekibi bir grup taraftar tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.

Havalimanı çıkışında, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Beşiktaş BOA Başantrenörü Aziz Akkaya ve takım kaptanı Elif Bayram basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı ekiple birlikte Londra'dan İstanbul'a dönen Başkan Arat, tüm takımla gurur duyduğunu belirterek, "Beşiktaş, kadın sporunda bir tarih yazmıştır. En önemli madalyasını almıştır. Biz kendi evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Kaptanımız, antrenörümüz ve idarecimiz bizim bünyemizden. Beşiktaş, çok özel işler yaptı. TRT’ye de teşekkür ediyorum. Çektiğimiz sıkıntıları da gördüler. Beşiktaş ve Türkiye olarak gurur duyuyoruz. Armamızdaki ay-yıldızı çok güzel temsil ettiler. İslam Alemi'nin, Türkiye içinde ve dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Seneye kupayı alacağız. Bu iş burada bitmedi." ifadelerini kullandı.

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Başantrenör Aziz Akkaya da oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini aktararak, "Buruk bir sevinç var. Final oynamak da büyük bir gurur. Ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Finalde bulunmak ve Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil etmek büyük bir gurur. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. İdarecilerimize ve başkanımıza da teşekkür ediyorum. TRT’ye de teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye ve Avrupa bu mücadeleyi gördü. Bu mücadeleyi yayınladılar. Kupayı almak istiyorduk. Final oynamak da bir gurur. Yolumuza devam edeceğiz. Buradan geri dönüş yok. Final oynamak bize yetmeyecek. Bundan sonra şampiyon olmak istiyoruz. Herkes inanıyor. Biz de inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Elif Bayram da yaptığı açıklamada, "Bu takımın kaptanlığını yapmaktan gurur duyuyorum. Biz kupayı hak ettik. Kazanmak isterdik ama ikinci olduk. Bir şekilde bu kupayı kaldıracağız. Bu sezon için herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.