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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Kovid-19'lu basketbolcu yerine genç oyuncu oynatılabilecek

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maça çıkamayacak basketbolcuların yerine genç takımdan oyuncu alabilecek

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Kovid-19'lu basketbolcu yerine genç oyuncu oynatılabilecek

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde 2020-2021 sezonunda uygulanacak Kovid-19 protokolü katılımcı kulüplerle paylaşıldı.

Türkiye'den Galatasaray, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yer aldığı turnuvada takımlar, Kovid-19 tespit edilen basketbolcuların yerine 20 yaşından büyük olmayan en fazla 6 oyuncuyu karşılaşmanın 2 saat öncesine kadar maç kadrosuna yazdırabilecek.

Kulüpler, maça çıkacak en az 8 oyuncu bulunmadığı durumlarda, karşılaşma başlamadan en geç 72 saat önce müsabakanın ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesini talep edilebilecek.

Ayrıca, takımların takvim yükünü azaltmak amacıyla her hafta yerine 15 günde bir maç yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIBA Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos, "Koronavirüs salgınıyla ilgili durumu yakından izleyeceğiz ve buna göre tüm önlemleri alacağız. Amacımız oyuncular ile personelin sağlık ve güvenliğini koruyarak, takımların sahada görev yapması için en iyi koşulları sağlamak." ifadelerini kullandı.

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