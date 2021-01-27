Brose Bamberg'in daha önce liderliği garantilediği grubun son maçında Bilbao Basket'i yenen Pınar Karşıyaka, play-off grup aşamasına kaldı. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği ilk turda, 16 takım yoluna devam etme hakkına kavuştu.

Türkiye'yi temsil eden 5 takımdan TOFAŞ, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka'nın bir üst tura yükseldiği organizasyonda, Darüşşafaka Tekfen ve Galatasaray ise grup aşamasında elendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri dışında İspanyol temsilcileri Iberostar Tenerife, Casademont Zaragoza ile Hereda San Pablo Burgos, İtalyan ekipleri Dinamo Sassari ve Happy Casa Brindisi, Çekya'dan ERA Nymburk, İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, Yunanistan'dan AEK, Rusya'dan Nizhny Novgorod, Fransa'dan SIG Strasbourg, Letonya'dan VEF Riga, Almanya'dan Brose Bamberg, Bosna Hersek'ten Igokea bir üst tura yükseldi.

PLAY-OFF GRUP AŞAMASI

Play-off'ta dörderli dört gruba ayrılacak takımlardan gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler "Sekizli Final'e yükselecek. Normal sezonda aynı grupta yer alan ekipler birbirlerine rakip olamayacak. Play-off aşaması 2-3 Mart'taki müsabakalarla başlayacak.