Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.749,12 %-0,40
        DOLAR 43,8446 %0,18
        EURO 51,6367 %0,09
        GRAM ALTIN 7.079,22 %0,59
        FAİZ 36,57 %0,63
        GÜMÜŞ GRAM 113,19 %2,55
        BITCOIN 67.376,00 %0,72
        GBP/TRY 59,1328 %0,14
        EUR/USD 1,1769 %-0,03
        BRENT 71,34 %-0,43
        ÇEYREK ALTIN 11.574,89 %0,60
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil "Fiberle bağlı baz istasyonu oranı yüzde 60’a ulaştı" - Teknoloji Haberleri

        "Fiberle bağlı baz istasyonu oranı yüzde 60’a ulaştı"

        Türk Telekom, 5G dönemine güçlü fiber altyapısı ve yüksek mobil fiberleşme oranıyla girdiğini açıkladı. Fiber ağ uzunluğunu ocak ayı sonu itibarıyla 539 bin km'ye yükselttiğini açıklayan Türk Telekom, baz istasyonlarının yüzde 60'ını fiberle bağlayarak dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerine çıktığını vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 14:41 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fiberle bağlı baz istasyonu oranı yüzde 60
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        5G uygulamaları ve teknoloji üretme vizyonu ile çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Türk Telekom, 1 Nisan itibarıyla hayatımıza girecek olan 5G’ye güçlü bir geçiş süreci başlattığını duyurdu. Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan fiber altyapısını ocak ayı sonu itibarıyla 539 bin kilometreye taşıyan şirket, 5G’nin yapı taşı olan fiberle bağlı baz istasyonu oranını yüzde 60 seviyesine yükselttiğini açıkladı. Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonu doğrultusunda iştirak şirketleri Argela ve Netsia ile geliştirdiği çözümlerle de 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        “5G’DEKİ GÜCÜMÜZÜN TEMİNATI FİBER AĞIMIZ”

        Türk Telekom CNO’su (Chief Network Officer) Zafer Orhan, "Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda üstlendiğimiz sorumlulukla, 81 ilimizi uçtan uca saran fiber ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Fiberle birbirine bağlı baz istasyonlarımızın oranını yüzde 60’a yükselttik. Dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerine şimdiden çıkmış bulunuyoruz. Güçlü fiber bağlantımız, 5G’nin vaat ettiği nesnelerin interneti (IoT), otonom sistemler ve akıllı şehir çözümleri gibi yenilikçi teknolojilerin temel taşını oluşturuyor. Bugün itibarıyla Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan 539 bin kilometrelik fiber ağımız ve 5G alanındaki öncü Ar-Ge çalışmalarımızla, teknolojiyi sadece sunan değil, aynı zamanda geliştiren bir güç haline geldik. İştirak şirketlerimiz Argela ve Netsia’nın, 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor. Yeni nesil teknolojilerin etkin kullanımı noktasında; altyapı yatırımlarımızla bağlantının gücünü ülkemiz için değer üreten bir geleceğe dönüştürüyoruz. 81 ili uçtan uca saran fiber ağımızı ve fiberle bağlı baz istasyonlarımız 5G döneminde, her noktada ve herkes için en kapsayıcı deneyimi sunacağımızın teminatıdır. Amacımız, Türkiye’nin dijital çağın olanaklarını ülkemizin her köşesinde ve herkes için erişilebilir hale getirmek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 18 Şubat 2026 (ABD'den Büyük Savaş Hazırlığı Mı?)

        Terörsüz Türkiye Raporu tamam. Raporda "İnfaz Adaleti" vurgusu. Rapor Irak-Suriye için ne öneriyor? PKK'lılar ne olacak, rapor ne öneriyor? İnfaz ve TCK için düzenleme ne? Terör örgütü kampları ne olacak? Süreç raporu bitti; neler içeriyor? Bu yığınak neyin hazırlığı? ABD, İran'ı vurmadan döner mi? ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!