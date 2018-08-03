Futbolseverlerin merakla beklediği FIFA 19, bu sene heyecan uyandıran yeni özellikleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi organizasyonunun resmi haklarını en büyük rakibinden elinden alan yapım, bir başka iddialı moduyla geri dönüyor.

Twitter’da ‘FIFATRADEBRASIL’ hesabının paylaştığı ve FIFA 19 oyundan alındığı ileri sürülen ekran görüntülerine göre oyunda 5’e 5 futbolcuyla karşılaşmalar yapacağınız yeni bir mod bulunacak. Özellikle FIFA müdavimlerin büyük bir özlemle beklediği bu tür maçlar eski FIFA Street’de heyecanla oynanıyordu.

FIFA Street’deki ‘Last Man Standing’ konsepti ile benzerlikler gösteren yeni oyun modunda 5’er kişilik takımınızla her gol yediğinizde bir adamınızı kaybediyorsunuz. Bu özelliği yapıma ekleyerek hem nostaljik anlar yaşatan hem de hayranlara kulak verdiğini ispatlayan EA Sport, FIFA 19’u 28 Eylül’de piyasaya çıkaracak. Yapımın Ultimate sürümü 500 TL iken, standart sürümü ise 345 TL fiyatıyla satışa çıkıyor.

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