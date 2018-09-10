28 Eylül'de satışa sunulacak olan FIFA 19'un demo sürümünün çıkış tarihi belli oldu. 13 Eylül'de kullanıcılarla buluşacak olan demo, PC, PS4 ve XOne kullanıcıları için yayınlanacak. 13 takımın yer alacağı beklenen yapımda şu 9 takımın bulunacağı biliniyor:

Bayern Munich

Juventus

PSG

Man City

Man United

Borussia Dortmund

Real Madrid

Atletico Madrid

Tottenham Hotspur

Kalan 4 takım ise muhtemelen Güney ve Orta Amerika bölgesinden gelecek. FIFA 19'un demoyu oynamak isteyen PS4 kullanıcıları 7,4 GB, XOne kullanıcıları ise 8 GB boyutunda dosya indirecek. PC için de dosya boyutunun bu ortalamada olacağı tahmin ediliyor. Demoda Şampiyonlar Ligi maçı yapılıp yapılamayacağı ise merak konusu. Yüksek ihtimalle FIFA 19 demo, Şampiyonlar Ligi maçına izin verecek.

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