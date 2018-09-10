28 Eylül'de satışa sunulacak olan FIFA 19'un demo sürümünün çıkış tarihi belli oldu. 13 Eylül'de kullanıcılarla buluşacak olan demo, PC, PS4 ve XOne kullanıcıları için yayınlanacak. 13 takımın yer alacağı beklenen yapımda şu 9 takımın bulunacağı biliniyor:
Bayern Munich
Juventus
PSG
Man City
Man United
Borussia Dortmund
Real Madrid
Atletico Madrid
Tottenham Hotspur
Kalan 4 takım ise muhtemelen Güney ve Orta Amerika bölgesinden gelecek. FIFA 19'un demoyu oynamak isteyen PS4 kullanıcıları 7,4 GB, XOne kullanıcıları ise 8 GB boyutunda dosya indirecek. PC için de dosya boyutunun bu ortalamada olacağı tahmin ediliyor. Demoda Şampiyonlar Ligi maçı yapılıp yapılamayacağı ise merak konusu. Yüksek ihtimalle FIFA 19 demo, Şampiyonlar Ligi maçına izin verecek.
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