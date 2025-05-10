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        Haberler Spor Futbol FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasını 5 kat arttırdı! - Futbol Haberleri

        FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasını 5 kat arttırdı!

        FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasını 5 kat arttırarak 5 milyon İsviçre frangı yani 233 milyon liraya yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 17:35 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:35
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        Futbolda ırkçılığın azami cezası 5 kat arttı!
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        FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasını 5 kat arttırarak 5 milyon İsviçre frangı yani 233 milyon liraya yükseltti.

        FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA Konseyinin ırkçılığa karşı saha içi ve dışında mücadele kapsamında aldığı kararda "Irkçı taciz vakalarında verilebilecek azami ceza önemli ölçüde arttırıldı ve sınır 5 milyon İsviçre frangı olarak belirlendi." denildi.

        Futbolda ırkçılığa verilen azami ceza daha önce 1 milyon İsviçre frangıydı.

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