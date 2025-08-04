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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Sırbistan'ı mağlup etti! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Sırbistan'ı mağlup etti!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 22:13 Güncelleme: 04.08.2025 - 22:13
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        Sultanlar, Sırbistan'ı mağlup etti!
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        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli takım, Gloria Sports Arena'da Sırbistan ile karşılaştı.

        A Milli Takım, Sırbistan ile oynadığı ilk hazırlık maçından 25-18, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti ise 25-21'lik skorla Sırbistan kazandı.

        Ay-yıldızlılar, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Sırbistan ile iki hazırlık maçı daha yapacak.

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