        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Final-Four için Atina'ya giden Fenerbahçe'ye coşkulu uğurlama!

        Final-Four için Atina'ya giden Fenerbahçe'ye coşkulu uğurlama!

        Fenerbahçe Beko, 2026 EuroLeague Final-Four organizasyonu için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 16:17 Güncelleme:
        Atina'ya giden F.Bahçe'ye coşkulu uğurlama!

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek EuroLeague Final-Four'da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu önünde uğurlanma organizasyonu gerçekleştirildi. Yağışlı havaya rağmen salon önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla takımına destek verdi. Takımı uğurlamak için salona gelen Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        CEM CİRİTCİ: TEK UMUDUMUZ KUPAYI ALMAK

        Yağmurlu havaya rağmen destekleri için gelen taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Ciritci, "Atina’ya yola çıkacağız. Tek umudumuz orada milletimizi, taraftarlarımızı sevindirip kupayı almak. Çok uzun bir periyot ve zorlu bir dönemden geçtik. Bu takım sezon boyunca 90’a yakın maç yapıyor. Bunun için mücadele ediyor, bunun emeğinin karşılığını almak için elimizde çok güzel fırsat var. Eğer bu iki maçı da kayıpsız geçersek mutlu sona ulaşmış olacağız. Tek ümidimiz, umudumuz maçı almak" ifadelerini kullandı.

        "4 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTARIMIZ OLACAK"

        Final-Four'da karşılaşacakları Yunan takımı Olympiakos'u değerlendiren Cem Ciritci, "Rakip çok güçlü, saygı duyuyoruz. Onlar da Yunanistan’da oynayacaklar. 8-9 bin gibi taraftar desteği ile oynayacaklar. Bizim de tahminimiz 4 binin üzerinde taraftarımızın olması, bizi desteklemesi; bu da bence yeterli bir sayı. Olympiakos’a da başarılar diliyoruz ama kazanan biz oluruz inşallah" dedi.

        BAŞKAN SADETTİN SARAN UĞURLADI

        Basketbolcuların çıkışı esnasında meşaleler yakılırken, tezahüratlarla destek verildi. Taraftarlar, Kaptan Melih Mahmutoğlu'na da çiçek takdim ederek başarılar diledi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise teknik heyet ve basketbolculara otobüse kadar eşlik etti ve daha sonra kafileyi uğurladı.

        Fenerbahçe, 22 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00'de Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        "İçimin yağları eridi"
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
