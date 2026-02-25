Canlı
        Finansta yapay zeka ve bulut teknolojisi - Teknoloji Haberleri

        Finansta yapay zeka ve bulut teknolojisi

        Türkiye'de finans sektöründe ilk kez, yapay zeka modellerinin güvenilirlik ve açıklanabilirlik kriterleriyle test edileceği regülasyon destekli ortak bir altyapı için somut adım atıldığı açıklandı

        25.02.2026 - 15:19
        Finansta yapay zeka ve bulut teknolojisi

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ev sahipliğinde düzenlenen Yapay Zeka ve Bulut Teknolojileri Çalıştayı, 13–15 Şubat tarihleri arasında finans sektörünün teknoloji ajandasını yeniden şekillendiren kritik bir platforma dönüştü. Yaklaşık 30 bankanın 100’e yakın CIO ve üst düzey IT yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda; yapay zeka, bulut bilişim, veri merkezi altyapıları, güvenlik, yönetişim ve regülasyon başlıkları yalnızca teknik boyutuyla değil, sektörün yakın ve orta vadeli yatırım perspektifi çerçevesinde ele alındı. Çalıştay sonunda, finans sektöründe yapay zeka kullanımının güvenli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir çerçevede ilerlemesi için ortak bir yol haritası oluşturulması yönünde mutabakata varıldı.

        REGÜLASYON VE İNOVASYON AYNI ZEMİNDE BULUŞUYOR

        Yapay Zeka ve Bulut Teknolojileri Çalıştayı’nda konuşan BDDK Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin finansal sistem üzerindeki etkilerinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda yönetişim, güven ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurguladı. Yapay zeka ve bulut bilişim alanında yalnızca düzenleyici bir yaklaşımın olmayacağını belirten Dr. Aydın, destekleyici mekanizmalarla güveni tesis eden sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

        YAPAY ZEKA İÇİN ORTAK TEST VE DOĞRULAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

        Çalıştayın en dikkat çekici çıktılarından biri, KKB iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan “Yapay Zeka Güvenli Test ve Doğrulama Ortamı (Yapay Zeka Sandbox)” oldu. Bu yapı ile bankalar ve finansal kuruluşlar, kullandıkları yapay zeka modellerini güvenilirlik, açıklanabilirlik, şeffaflık ve regülasyon uyumu kriterleriyle test edebilecek. Böylece yapay zeka uygulamaları canlı ortama alınmadan önce denetlenebilir ve ölçülebilir bir çerçevede doğrulananacak. Dr. Mustafa Aydın, “Bu platform, yalnızca bir deneme ortamı değil; regülasyon ile inovasyonun birlikte şekillendiği bir güven altyapısı olacak. Kural koyucu rolümüzün ötesine geçerek uygulamanın içinde yer alacağız” diye konuştu.

        Söz konusu yapının, özellikle yüksek maliyetli yapay zeka altyapılarına erişimde orta ve küçük ölçekli bankalar için rekabet eşitliğini güçlendirmesi bekleniyor.

        YÜKSEK MALİYETLİ YAPAY ZEKA ALTYAPILARINDA ORTAK KULLANIM

        Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin, Türk bankacılık sektörünün bilgi sistemleri altyapısı ve regülasyon uyumu açısından güçlü bir seviyede bulunduğunu belirterek, “Yapay zeka, veri merkezi yatırımları ve bulut stratejileri artık yalnızca teknik başlıklar değil, sektörümüzün dayanıklılığı ve geleceğe hazırlığı açısından stratejik konular haline geldi” dedi.

        Şahin, yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının önümüzdeki dönemde kritik öneme sahip olacağını vurgulayarak, özellikle küçük ve orta ölçekli bankalar açısından bu yatırımların önemli maliyetler doğurabildiğine dikkat çekti. Kredi Kayıt Bürosu’nun stratejik odağında konumlandırdığı veri merkezinin 2026 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü, bu altyapının sektör genelinde kapasiteyi güçlendirebilecek bir zemin oluşturacağını söyledi. Veri egemenliği konusunun da altını çizen Şahin, bu başlığın dijitalleşen ve yapay zeka uygulamalarını hayata geçiren tüm sektörler için stratejik bir önem taşıdığını belirtti. Şahin, veri merkezi ve yapay zekâ altyapısına ilişkin konuların kamu otoriteleri ve sektör paydaşlarıyla birlikte, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

        KLOUDEKS İLE YAPAY ZEKA SERVİSLERİNE DAKİKALAR İÇERİSİNDE ERİŞİM

        Çalıştayda, KKB’nin geliştirdiği kurumsal yapay zeka mimarisi, Agentic AI Framework ve yapay zeka üretim hattı yaklaşımı da ele alındı. Akıllı asistanlar ve chatbot’ların yanında yapay zekanın gerçek iş problemlerini çözen, aksiyon alabilen Agentic AI kullanımlarının tüm dünyanın gündeminde olduğu vurgulandı. Yüksek yatırım maliyetleri gerektiren GPU altyapılarının tekil kullanımı yerine, bu altyapıların gelişmiş yapay zeka servisleriyle sektörün kullanımına açılmasının, finans sektörü için verimlilik yaratacağı ifade edildi. Bu kapsamda KKB’nin yerli ve güvenilir bulut ortamı Kloudeks’in sunduğu; “LLM as a service” (Kloudeks MIA), GPU sanallaştırma altyapıları, SaaS pazaryeri, uyarlanabilir chatbot, yapay zeka geliştirme ortamları ve güvenlik servislerinin ölçeklenebilir şekilde kullanıma hazır olduğu belirtildi.

        YAPAY ZEKA YÖNETİŞİMİNDE YENİ REGÜLASYONLAR YOLDA

        Etkinlikte KKB tarafından; bilgi güvenliği yönetim sistemi, veri merkezi sertifikasyonları, bulut güvenliği standartları, yapay zeka güvenliği, izlenebilirlik, denetlenebilirlik ve post-quantum kriptografi gibi yeni nesil risk alanlarına yönelik yaklaşımlar aktarıldı. BDDK Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilen sunumda; yapay zeka yönetişiminin ölçülebilir, denetlenebilir ve hesap verebilir olması gerektiği vurgulanırken; bankalarda yapay zeka komiteleri, algoritmik denetim ve risk bazlı regülasyon taslaklarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

        SEKTÖRÜN TEKNOLOJİ AJANDASI ŞEKİLLENİYOR

        “Bankacılık Sektörünün Teknoloji Ajandası” başlıklı panelde 7 bankanın üst düzey IT yöneticisi bir araya geldi. Panelde; yapay zeka ve bulut teknolojilerinin bankacılık operasyonlarına etkisi, veri merkezi dönüşümü, regülasyon uyumu ve sürdürülebilir teknoloji yatırımları sektör deneyimleri ışığında değerlendirildi.

