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        Haberler Ekonomi Alışveriş Fındık ihracatında 9 ayda 2 milyar doları aşkın gelir - Alışveriş Haberleri

        Fındık ihracatında 9 ayda 2 milyar doları aşkın gelir

        Türkiye, fındık ihracat sezonunun 9 aylık döneminde 2 milyar 133 milyon 717 bin 460 dolar gelir elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 07:51 Güncelleme: 03.06.2025 - 07:51
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        Fındık ihracatında 9 ayda 2 milyar doları aşkın gelir
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        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 133 milyon 717 bin 460 dolar karşılığında 260 bin 834 ton fındık ihraç edildiği, geçen sezonun aynı döneminde 240 bin 319 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 820 milyon 911 bin 127 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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