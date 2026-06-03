Flavio Cobolli, Fransa Açık'ta yarı finalde!

Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan Yerebatan Sarnıcı, bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından 6 Haziran'da yeniden ziyarete açılacak. Türk vatandaşları sarnıcı haziran ayı sonuna kadar ücretsiz gezebilecek, Müzekart sisteminin kurulmasının ardından ise girişler Müzekart kapsamında yap... Daha Fazla Göster Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan Yerebatan Sarnıcı, bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından 6 Haziran'da yeniden ziyarete açılacak. Türk vatandaşları sarnıcı haziran ayı sonuna kadar ücretsiz gezebilecek, Müzekart sisteminin kurulmasının ardından ise girişler Müzekart kapsamında yapılabilecek. Daha Az Göster