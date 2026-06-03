Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Grand Slams Flavio Cobolli, Fransa Açık'ta yarı finalde

        Flavio Cobolli, Fransa Açık'ta yarı finalde

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde İtalyan Flavio Cobolli yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 22:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Flavio Cobolli, Fransa Açık'ta yarı finalde!

        İtalyan raket Flavio Cobolli, Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde yarı final biletini aldı.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime ile 10 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli karşı karşıya geldi.

        İtalyan raket, Kanadalı rakibini 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

        Cobolli, yarı finalde Matteo Berrettini-Matteo Arnaldi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan Yerebatan Sarnıcı, bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından 6 Haziran'da yeniden ziyarete açılacak. Türk vatandaşları sarnıcı haziran ayı sonuna kadar ücretsiz gezebilecek, Müzekart sisteminin kurulmasının ardından ise girişler Müzekart kapsamında yap...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!