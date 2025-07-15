Florent Hadergjonaj: Süper Lig her yıl daha iyiye gidiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor’un Kosovalı futbolcusu Florent Hadergjonaj, geçen sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, yeni sezonda bu performansın üzerine koymak istediğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte sürdüren 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, hedeflerini anlattı. Milli oyuncu Hadergjonaj, Erzurum'daki kamp çalışmalarına milli takımda olması nedeniyle geç katıldığını hatırlattı.

Turuncu-yeşilli ekiple yeni sezon çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hadergjonaj, "Takım uzun süredir hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum'da otel, sahalar ve şartlar gayet iyi. Şimdilik iyi gidiyor. Fiziksel olarak kendinizi hazırlamak anlamında tatilden sonra kamplar çok önemli oluyor. Sonrasında ise taktik çalışmalar ve hazırlık maçlarıyla kendimizi geliştireceğiz." dedi.

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"KARİYERİMDE KENDİ ADIMA EN İYİ SEZONLARIMDAN BİRİYDİ"

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Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 33 maçta 4 gol ve 5 asist üreten Hadergjonaj, performansından memnun olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Gerçekten kariyerimdeki en iyi sezonlarımdan biriydi. Umarım kulüp de bu şekilde değerlendirmiştir. Ailemle birlikte Alanya’da mutluyuz, bu da performansımıza olumlu yansıyor. Futbol elbette bir takım oyunu ama bireysel olarak bakarsak bu sezon benim adıma çok başarılıydı.”