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Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine iki hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, İstanbul'da geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kendilerini bekleyen on binlerce taraftarıyla buluşan futbolcular, şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en önemli isimlerden olan Arjantinli golcü Icardi, taraftarla karşılıklı olarak 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi

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HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan İstanbul'a geldi.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Başkent'teki maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar ve şarkılar söyledi.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. 
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. 
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada devam etti.

     
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Ankara'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu.

     
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı.

     
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    ICARDI KUTLAMALARIN DA YILDIZI

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalarda ön plana çıkan isim oldu.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Bu sezon attığı 21 golle takımının şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolcu, balkonda aldığı mikrofonu hiç bırakmadı.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yapan 30 yaşındaki golcü futbolcu, gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını söyledi.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    DURSUN ÖZBEK: FENERBAHÇE ALKIŞLAYACAKTIR

    Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, herkesin çok mutlu olduğunu, güzel bir şampiyonluğa imza attıklarını söyledi.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Cumhuriyet'in 100. yılında "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray" sloganıyla şampiyon olduklarını vurgulayan Özbek, şöyle devam etti:

    "Herkese kutlu olsun. Öncelikle emeğe geçen herkese, futbolcularıma, teknik kadroma, yöneticilerime, camiama çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk. Çok değerli bir şampiyonluktu. Dolayısıyla emeği geçen herkesi kutluyorum. Ben haftalar önce bir şey söylemiştim sizlere, belki hatırlarsınız. 'Şampiyon belli.' demiştim. Şampiyon belli. Şimdi ikinciye, üçüncüye bakacağız."
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi maçta rakiplerinin kendilerini alkışlamasını bekleyip beklemedikleri yönündeki soruya, "Fenerbahçe centilmen bir takım. Sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır." cevabını veren Özbek, "Sezon hiç kırılmadı. Sezon başından sonuna kadar böyle geldik. Kaç haftadır Galatasaray lider. Kırılma anı yok. Biz inanmıştık ve dolayısıyla şampiyon olduk. Şampiyonluk Galatasaraylılara kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle görüştüğünü ve yönetmeliğe göre ilk iç saha maçında kupanın geleceğini vurgulayan Dursun Özbek, "Kupa Ali Sami Yen'de olacak." dedi.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Özbek, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak ise kalan 1 maçın oynanmasını beklediklerini, ondan sonra karar vereceklerini belirtti.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    ERDEN TİMUR: TARİHTEKİ EN ZOR ŞAMPİYONLUKLARDAN BİRİYDİ

    Tarihteki en zor şampiyonluklardan birisini elde ettiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, zor bir sene geçirdiklerinin altını çizdi.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Sezon için "Kusursuz fırtına" benzetmesi yapan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Sene ortasında seçim oldu. Temmuz'un 4'ünde elimizde transfer listesi yoktu. Diğer rakiplerimiz de şampiyonluğu kazanabilecek puana ulaşmış durumda. Galatasaray tarihinin en az geliri elde edilen sezonuydu. Belirsiz bir sene. Buna inandırmak ne kadar kolay bilmiyorum ama iyi insanları toplayınca her şey oluyor. Ben eminim ki sevginin giremeyeceği kalp yoktur. Mauro Icardi ve diğer herkesi ikna etmemizin tek sebebi sevgi. Çok romantik laflar gibi gelebilir ama emek ve çaba çok büyük. Nasıl bir şey yaşandığını anlatamam. Son 11 ayda gece 3'e 4'e kadar çalıştık. Son 5-6 aydır hep söylüyorum. Hakkımızsa şampiyon olalım. Hakkımızmış demek ki. Buna çok inanıyorum. İyi insanlarla, güzel gönüllerle kazanıldı bu şampiyonluk. Onu söyleyebilirim."
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Geride kalan sezonda her şeyi birlikte yaptıklarını belirten Erden Timur, "Okan Hoca, teknik ekip, Florya'daki tüm çalışanlar, mutfaktaki ablalardan şeflere kadar, başta başkanımız, yönetim kurulumuz, herkesin çok büyük emeği var. Bu şampiyonluğu büyük Galatasaray taraftarına ve eşime armağan ediyorum." diye konuştu.

     
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    OKAN BURUK: CUMHURİYETİN 100. YILINDA YAŞADIĞIMIZ BAŞARI ÇOK ÖNEMLİ

    Galatasaray'ın başındaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, şu anda yaşanan en güzel durumun sarı-kırmızılı taraftarları sokaklarda sevinirken görmek olduğunu dile getirdi.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Taraftarla beraber çok yol kat ettiklerini vurgulayan Buruk, "Onların mutluluğunu görmek en büyük değer bizim için. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk vardı ve bunu başarıyla yerine getirdik. Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. 'İnşallah nice şampiyonluklara.' diyorum ama Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemli. 23. şampiyonluğa ulaştık. İnşallah daha büyük başarılara ulaşacağız." şeklinde konuştu.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Galatasaray altyapısında yetişip, sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza attığını hatırlatan Buruk, "Bunun dışında Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamıştım. Akhisarspor'da da Türkiye Kupası'nı kazanmıştım. Buraya kupalarla geldim. İlk senemde Galatasaray'da oyuncularımla şampiyonluk yaşamak çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Sezonu değerlendiren Okan Buruk, şu görüşlerini paylaştı:

    "Biz sezona şampiyonluk iddiasıyla başladık, öyle de devam ettik. Belli bir yerden sonra takım ruhunu oluşturuyorsunuz. Oynadığımız futbol, 14 maç üst üste galibiyet serisi... Şu anda çok önemli bir puan yakalamış durumdayız. Rakiplerimiz de o puanlara ulaştı. Takım geç oluşsa da geç transferler yapsak da takım olgusunu yakaladık. Çok kaliteli oyuncular bizimle beraberdi. Onlarla şampiyonluğa ulaştık. Başkanımıza, yönetimimize ve Erden (Timur) Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şampiyon olmak çok güzel. Galatasaray forması altında futbolcu olarak bunu yaşamıştım ama teknik adam olarak yaşamak çok önemli. Başakşehir'in başında yaşadığım şampiyonluk da benim için çok önemli ama Galatasaray'ın başında yaşadığım şampiyonluk paha biçilmez."
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    CENK ERGÜN: SON MAÇA KALMADIĞI İÇİN MUTLUYUZ

    Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Ergün, "Çok mutluyuz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 2023'te 23. şampiyonluğu kazandık. Bu çok anlamlı. Başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize ve tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu işi Ankara'da bitirdik. Son maça kalmadı. Bunun için de ayrıca mutluyuz." diye konuştu.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Kötü geçen bir sezonun ardından ayağa kalktıklarını anlatan Ergün, "Galatasaray, kendi iç dinamiklerinde kenetlendiği zaman önüne geçilemez. Finale geldiğimizde de kazanmak ruhumuzda var. Okan hocanın çok büyük emekleriyle kazandık. Şimdi bunu kutlayacağız. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi ön elemeleriyle başlayacağız." ifadelerini kullandı.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    "SEZONU HAZİRAN BİTMEDEN AÇACAĞIZ"

    Cenk Ergün, haziran ayı bitmeden yeni sezonu açacaklarını dile getirdi.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    ÜÇ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYON

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda altıncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla ikinci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

     
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    LİGDE 23. KEZ ZİRVEDE

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 23. kez tekrarladı.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Sarı-kırmızılı takım, 65. sezonu oynanan ligde 23. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltti.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALMAK İÇİN ELEME OYNAYACAK

    Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için eleme turunda mücadele edecek.

     
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi elemesine 2. turdan dahil olacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 16. kez grup aşamasında yer almıştı.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü kupayı kaldırdı.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    20 FUTBOLCU İLKİ YAŞADI

    Galatasaray'da bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolcuların 20'si, kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyon oldu.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Sarı-kırmızılı takımda Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka, ilk kez lig şampiyonluğu gördü. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 6. kez şampiyonluğa ulaştı.

     
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    YAYIN GELİRİNDEN 190 MİLYON LİRAYI AŞKIN GELİR

    Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın geliri kasasına koydu.
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Ligde mücadele ettiği için 33,4 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, şu ana kadar 66,9 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.

     
  • Florya'da şampiyonluk kutlaması: Galatasaray çıldırdı

    Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 33,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 62,9 milyon lira gelir elde etti.

    Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bu gelirinin 5 milyon lirası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bölgeye yapılacak konteyner kent projesi için bağışlandı.

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