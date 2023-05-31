Sezon için "Kusursuz fırtına" benzetmesi yapan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sene ortasında seçim oldu. Temmuz'un 4'ünde elimizde transfer listesi yoktu. Diğer rakiplerimiz de şampiyonluğu kazanabilecek puana ulaşmış durumda. Galatasaray tarihinin en az geliri elde edilen sezonuydu. Belirsiz bir sene. Buna inandırmak ne kadar kolay bilmiyorum ama iyi insanları toplayınca her şey oluyor. Ben eminim ki sevginin giremeyeceği kalp yoktur. Mauro Icardi ve diğer herkesi ikna etmemizin tek sebebi sevgi. Çok romantik laflar gibi gelebilir ama emek ve çaba çok büyük. Nasıl bir şey yaşandığını anlatamam. Son 11 ayda gece 3'e 4'e kadar çalıştık. Son 5-6 aydır hep söylüyorum. Hakkımızsa şampiyon olalım. Hakkımızmış demek ki. Buna çok inanıyorum. İyi insanlarla, güzel gönüllerle kazanıldı bu şampiyonluk. Onu söyleyebilirim."