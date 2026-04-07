        Haberler Ekonomi Otomobil Ford Otosan'da üst düzey bir görev değişikliği - Otomobil Haberleri

        Ford Otosan’da üst düzey bir görev değişikliği

        Ford Otosan'ın yeni Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Gökçe Demirel Kutan oldu. Kutan'ın, Ford Otosan'ın Türkiye ve Romanya'daki iletişim ve sürdürülebilirlik stratejilerine liderlik edeceği belirtildi

        Giriş: 07.04.2026 - 11:38
        Ford Otosan’da üst düzey bir görev değişikliği yaşandı. 2020 yılından bu yana şirketin Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri olarak görev yapan Burçak Türkeri’nin ayrılığının ardından, göreve Gökçe Demirel Kutan atandı.

        İletişim alanında yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Gökçe Demirel Kutan'ın, marka yönetimi, kurumsal itibar ve paydaş iletişimi alanlarındaki birikimiyle Ford Otosan'ın Türkiye ve Romanya'daki iletişim ve sürdürülebilirlik stratejilerine liderlik edeceği öğrenildi.

        Galatasaray Lisesi mezunu olan Gökçe Demirel Kutan, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. Fransa'da Université Toulouse Capitole'de İletişim Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Demirel, İstanbul Teknik Üniversitesi Executive MBA programını bitirdi.

        İletişim alanında yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Demirel, kariyeri boyunca otomotiv ve enerji başta olmak üzere farklı sektörlerde kurumsal iletişim ve marka yönetimi alanlarında yöneticilik yaptı.

        2021 yılında Ford Otosan'a Kurumsal Marka Lideri olarak katılan Demirel, medya ilişkileri, kriz iletişimi, lider iletişimi ile toplumsal yatırım ve sponsorluk projelerine liderlik etti.

