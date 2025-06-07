Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa'da LGBT logosunu kapattılar: 4 maç ceza aldılar! - Futbol Haberleri

        Fransa'da LGBT logosunu kapattılar: 4 maç ceza aldılar!

        Fransa'da Lyon forması giyen Nemanja Matic ve Le Havre'da görev yapan Ahmed Hassan, formalarındaki LGBT sembolü niteliğindeki bayrağı bantla kapattıkları gerekçesiyle 4'er maç ceza aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        LGBT logosunu kapattılar: 4 maç ceza aldılar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fransa'da Olimpik Lyon forması giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic ve Le Havre'da görev yapan Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, formalarındaki LGBT sembolü niteliğindeki bayrağı bantla kapattıkları gerekçesiyle 4'er maç men cezası aldı.

        Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nemanja Matic ve Ahmed Hassan, 17 Mayıs'taki sezonun son haftasında oynanan karşılaşmalarda formalarının kol kısmında bulunan sembolü gizledikleri gerekçesiyle ikisi ertelemeli 4 maç men cezasına çarptırıldı.

        Geçen yıl Monaco'da forma giyen Malili Muhammed Camara'ya da aynı gerekçeyle 4 maç men cezası verilmişti.

        Nantes'ta görev yapan Mısırlı forvet Mustafa Muhammed ise geçmiş yıllarda LGBT propagandalı formayı giymeyi reddetmesi nedeniyle kadro dışı kalmış ve para cezası almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Yine kavga ettiler
        Yine kavga ettiler
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?