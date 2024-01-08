Haberler Spor Futbol Franz Beckenbauer kimdir, kaç yaşındaydı, hangi takımlarda oynadı? İşte Franz Beckenbauer hayatı - Futbol Haberleri

Franz Beckenbauer kimdir, kaç yaşındaydı, hangi takımlarda oynadı? Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 79 yaşında hayatını kaybetti. Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın efsanelerinden olan Franz Beckenbauer futbol kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Pekl, "Franz Beckenbauer kimdir, kaç yaşındaydı, hangi takımlarda oynadı?" İşte Franz Beckenbauer'in hayatı ve kariyeri... Habertürk Giriş: 08.01.2024 - 19:59 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:59 facebook

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Futbol kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan Franz Beckenbauer bir dönem Bayern Münih'de başkanlık görevinde bulundu. Alman futbolunun efsane futbolcuları arasında yer alan Franz Beckenbauer'in lakabı der Kaiser (imparator) dur. Peki, "Franz Beckenbauer kimdir, kaç yaşındaydı, hangi takımlarda oynadı?" İşte Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer biyografisi...

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FRANZ BECKENBAUER KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Franz Beckenbauer, 11 Eylül 1945’te dünyaya geldi. Liderlik özellikleri, baskın oyun karakteri ve ilk isminin Franz (Avusturya imparatorlarını hatırlatması) olması bu lakabı almasını sağlamıştır. Kariyerinin büyük bir bölümünde 5 numaralı formayı giydi, Cosmos takımında ise 6 numarayı aldı. Dünyanın en ünlü savunma oyuncularından biridir ve çağdaş libero kavramının da yaratıcısı olarak kabul edilir. Bütün futbol otoriteleri tarafından defanstan topla çıkışları, attığı çalımlarla en iyi ve en saygın oyuncular listesine girmiştir. Topa falsolu vuruşları da ünlüdür.

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Bu takımın formasıyla sergilediği oyunlarla Alman millî takımına seçilirken, Avrupa'nın en iyi futbolcuları arasında gösterildi. Futbola modern libero kavramını getirdi. 103 kez ulusal takımda yer aldı, 50 kez Alman millî takımının başında kaptan olarak sahaya çıktı. 1966 ve 1968'de Almanya'da, 1976'da Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bayern Münih formasıyla 4 kez Bundesliga, 4 kez DFB-Pokal, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler (1974, 1975 ve 1976), 1 kez de Avrupa Kupa Galipleri (1969) kupaları kazandı. 1972'de Avrupa Şampiyonu olan, 1974'te de FIFA Dünya Kupası sahibi olan Alman millî takımındaki başarılı futboluyla alkış topladı. Alman millî takımıyla 1966 FIFA Dünya Kupası ve 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynadı. 1977-1980 yılları arasında futbol hayatını ABD'de, New York Cosmos kulübünde sürdürdü. Jübile maçında kendi kalesine gol attı.

Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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