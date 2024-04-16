Fred: Çok fazla düşünmeden hemen geldim

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Fred, sarı lacivertli kulüpte geçirdiği günler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabında yayınlanan bir videoda Türkiye'de geçirmekte olduğu günler hakkında konuşan Fred, "Brezilya'da ilk profesyonel kulübüm olan Internacional takımında oynuyordum. Shakhtar'dan teklif geldikten sonra ailem ile durumu konuştum. Benim için adaptasyon anlamında iyi oldu çünkü takımda çok fazla Brezilyalı futbolcu vardı. Shakhtar Donetsk'te tam 5 yıl oynadım. Sonrasında ise Manchester United teklifte bulundu. Geri çevirmeyi düşünmedim bile. İngiltere Premier League'de dünya çapında bir kulüpte oynamak büyük bir zevkti." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Yıldız futbolcu, "Manchester United'da geçirdiğim beş yılın ardından ise Fenerbahçe'nin teklifi geldi. İstanbul'da yaşamış çok fazla insana şehri sordum. Herkes çok iyi şeyler söyledi. Çok fazla düşünmeden hemen geldim. Fenerbahçe, Türkiye ve dünya çapında çok büyük bir kulüp. İstanbul da çok büyük bir şehir." şeklinde konuştu.

"AİLEM DE BURAYI ÇOK SEVİYOR"

Brezilyalı yıldız, "Burada çok mutluyum, iyi adapte oldum. Burası çok hoşuma gidiyor. Ailem de burayı çok seviyor. Kendimi burada mutlu hissediyorum." dedi.