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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Terim, fotoğraflarını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet ederek eşinin sağlık durumu ile ilgili ilk kez konuştu.

Fulya Terim, basın mensuplarının "Fulya hanım nasılsınız, Fatih hoca ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Fatih hocanız da çok iyi. Çok şükür sağlığına kavuştu. Soran herkese selamı var" şeklinde yanıt verdi.

Fatih Terim, geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanmış ve 15 gün hastanede yatarak tedavi gördükten sonra evde karantinaya alınmıştı. Bu süreçte Terim'in ailesi büyük üzüntü yaşamıştı. Sağlığına kavuşan Fatih Terim, iki hafta önce takımla beraber ilk antremanına çıkmıştı.

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