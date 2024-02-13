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        Haberler Spor Basketbol NBA Furkan Korkmaz'dan açıklama geldi - Basketbol Haberleri

        Furkan Korkmaz'dan açıklama geldi

        NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ın serbest bıraktığı Furkan Korkmaz'ın ismi Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet ve Anadolu Efes takımlarıyla anılıyordu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2024 - 17:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:04
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        Furkan Korkmaz'dan açıklama geldi
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        Furkan Korkmaz, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

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        İşte Furkan Korkmaz'ın o açıklaması;

        "Benimle ilgili oluşan gündeme istinaden bir açıklama yapmam gerekiyor. All-Star arasında Türkiye'ye tatil amaçlı gelmeyi daha sezon başında planlamıştım.

        Kısa bir mola ve sevdiklerimle zaman geçirmek dışında herhangi bir geliş amacım yok.

        Menajerim NBA'de farklı takımlarla benim adıma transfer görüşmelerimi sürdürüyor; ben de bu nedenle birkaç gün sonra ABD'ye döneceğim.

        Bana gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, tüm kamuoyunun bilgisine sunarım."

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