Furkan Korkmaz: Gerçek oyun karakterimizi gösterdik!

Milli basketbolcular Furkan Korkmaz ile Ercan Osmani, Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Furkan Korkmaz, "İkinci maçlar hiçbir zaman kolay olmuyor. Özellikle ilk maçta Letonya'ya karşı aldığımız güzel galibiyetin ardından bize yakışmayan başlangıç oldu ama çok kısa sürede bunu toparladık. Gerçek oyun karakterimizi gösterdik. Önemli olan da bunu gösterebilmek. İkinci periyottan maçın sonuna kadar kontrolü elimizde götürdük. Çok güzel basketbol oynuyoruz. Umarım böyle oynamaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.