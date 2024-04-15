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        Galatasaray Abdülkerim ile attı, faul nedeniyle iptal oldu!

        Galatasaray'ın, Alanyaspor deplasmanında Abdülkerim Bardakcı ile bulduğu gol iptal edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 21:00 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:08
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        Galatasaray attı, faul nedeniyle iptal oldu!
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        Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 25. dakikada golü buldu.

        25. dakikada kullanılan serbest vuruşta top arka direğe geldi. Arka direkten çevrilen topta Abdülkerim Bardakcı, rakibinin üzerinden kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.

        Hakem Cihan Aydın, bu pozisyonda faul olduğunu işaret etti ve golü iptal etti. Bir süre VAR ile de görüşen hakem Aydın, iptal kararında kaldı.

        Galatasaraylı oyuncular ve Abdülkerim Bardakcı, iptal kararına tepki gösterdi.

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