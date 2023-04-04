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Galatasaray Başakşehir kupa maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sahasında güçlü İstanbul ekibi Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Galatasaray Başakşehir maçına dair tüm bilgiler...

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  • Galatasaray Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası GS Başakşehir maçı bugün mü?

    Galatasaray Başakşehir maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Tek maç üzerinden oynanacak ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek 3. takımı belirleyecek Galatasaray Başakşehir maçının günü, başlama saati, yayıncı kanalı, biletleri ve muhtemel ilk 11'lerine dair tüm bilgileri derledik!
  • Galatasaray Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası GS Başakşehir maçı bugün mü?

    GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:30'da oynanacak.
  • Galatasaray Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası GS Başakşehir maçı bugün mü?

    GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası GS Başakşehir maçı bugün mü?

    GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİ AÇIKLAMASI
  • Galatasaray Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası GS Başakşehir maçı bugün mü?

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Muslera; Boey, Nelsson, A.Bardakçı, Emre Taşdemir; L.Torreira, Oliviera, Barış Alper, Rashica; Mertens, Icardi
  • Galatasaray Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası GS Başakşehir maçı bugün mü?

    BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL İLK 11

    Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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