Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi tarihte oynanacak? GS Bayern maçı biletleri ne kadar ve ne zaman satışa çıkacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 3. maçında Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek. Grubundaki ilk maçta sahasında ağırladığı Kopenhag'la 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, bu maçta 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak soruları ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Bayern Münih mücadelesi şimdiden meraklı bekleyiş başladı. Gruptaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 2. maçında ise deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere atarak grupta 2. sırayı elde etti. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Galatasaray Bayern Münih karşılaşması hakkında detaylar...

        2

        GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.

        GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        3

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.

        4

        24 EKİM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

        5

        Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        6 Şubat'ta Hisami Apartmanı'nda 100 kişi ölmüştü! İşte istenen cezalar!
        6 Şubat'ta Hisami Apartmanı'nda 100 kişi ölmüştü! İşte istenen cezalar!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"