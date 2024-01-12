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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı!

        Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:38
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        Galatasaray, Berkan Kutlu'yu açıkladı!
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        Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, flaş bir karar aldı.

        Sarı-kırmızılılar, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı.

        Takımdan yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" ifadeleri kullanıldı.

        SEZON BAŞINDA KİRALANDI

        Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.

        Berkan Kutlu yaz transfer döneminde 250 bin avro karşılığında Genoa'ya kiralanmıştı. İtalyan ekibinde 8 maça çıkan Berkan gol veya asist katkısı yapamadı.

        Galatasaray formasıyla 84 karşılaşmaya çıkan Berkan Kutlu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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