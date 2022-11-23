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Galatasaray bombayı patlatacak! Forvete yıldız isim...

Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılar, flaş bir golcüyü gündemine aldı. Aslan'ın yerli olarak ise listeye aldığı isim belli oldu. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesi...

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  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Dünya Kupası arasına Süper Lig'de 2. sırada giren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. 
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    TRT Spor'un haberine göre; Ocak ayı için hazırlıklara şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sezon başında Haris Seferovic'i kiralayan Galatasaray, İsviçreli futbolcudan istediği verimi alamadı.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    30 yaşındaki futbolcu forma bulmakta zorlanırken 8 lig maçında golle tanışamadı.

     
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sarı kırmızılıların bu nedenle ara transfer döneminde tecrübeli golcüyle yollarını ayırması bekleniyor.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in de, devre arasında veya sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Teknik direktör Okan Buruk'un kadroya bir yabancı ve bir yerli forvet takviyesi istediği öğrenildi. 
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Gündemin ilk sırasında Lyon forması giyen Moussa Dembele var.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyor.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Fransız ekibinde istediği süreyi alamayan Dembele'nin de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bildiriliyor.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    YERLİ ADAY DENİZ UNDAV

    Galatasaray'ın forvet transferinde yerli futbolcu adayı ise Deniz Undav. 

     
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Takımdaki Türk rotasyonunu genişletmeyi planlayan sarı kırmızılılar, Brighton forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Bu sezon Premier Lig'de 8 maçta 101 dakika görev yapan Deniz'in de Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi.

     
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Ocak ayı için iki futbolcuyla da temasa geçilecek.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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